Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kislinger © KK

Unkenrufer verkünden seit vielen Jahren den Niedergang des Alpinen Snowboards und dennoch zählen die Carver unter den "Schneebrettlern" weiterhin zum Stamminventar des internationalen Wintersports. "Welche Schwarzmaler sagen denn so etwas?" Sebastian Kislinger lacht. "Das Alpine Boarden ist wie die MotoGP auf Schnee. Tempo, Fliehkräfte und das direkte Duell gegeneinander. Es ist das geilste Gefühl, wenn du zwei Zentimeter über dem Schnee mit 70 km/h auf der Kante fährst und die Hand im Schnee streift."Das Verlangen nach diesem Gefühl wird nicht nur bei dem Steirer an diesem Wochenende bei russischer Kälte gestillt. In Bannoye geht es mit dem Weltcup los und der Wettlauf um die große Kristallkugel ist in der großereignislosen Saison das Hauptziel aller Boarder. "Momentan ist einfach nicht mehr zu holen und das macht es heuer so spannend und in dieser Saison keine Limits erbracht werden müssen, können alle auch ein bisschen lockerer sein."

Weltcup 7./8. 12. 2019 Bannoye (RUS): Parallel-Riesenslalom und Parallelslalom

14. 12. 2019 Cortina d’Ampezzo (ITA): Parallel-Riesenslalom

19. 12. 2019 Carezza (ITA): Parallel-Riesenslalom

5./6. 1. 2020 Lackenhof (AUT): Parallel-Riesenslalom und Team

11. 1. 2020 Scuol (SUI): Parallel-Riesenslalom

14./15. 1. 2020 Bad Gastein (AUT): Parallelslalom und Team

18. 1. 2020 Rogla (SLO): Parallel-Riesenslalom

25./26. 1. 2020 Piancavallo (ITA): Parallelslalom und Team

22. 2. 2020 Pyeongchang (KOR): Parallel-Riesenslalom

29. 2./1. 3. 2020 Blue Mountain (CAN): Parallel-Riesenslalom

14./15. 3. 2020 Winterberg (GER): Parallelslalom und Team

Die Vorsaison würde Kissinger am liebsten vergessen. Auch wenn es zum Ende bergauf ging, der 16. Platz im Gesamtweltcup war einfach enttäuschend. "Ich habe schon in der Saison einiges umgestellt und im Sommer heuer erstmals eine Pause gemacht und nicht durchtrainiert. Das war für den Kopf wichtig." Einzig die Bretter bereiten ihm vor dem Start noch ein wenig Sorgenfalten. "Es gibt scheinbar nur einen passenden Fieberglashersteller und der kann seit Sommer nicht mehr liefern. Daher ist bei der Produktion zu Problemen gekommen." Kislinger hat zwar neues Material, aber sich auf das noch nicht richtig eingestellt. "Daher werde ich insgesamt fünf Boards mitnehmen und vielleicht bin ich nach den zwei Trainingstagen ja schlauer."

Kein Fleisch mehr

Umgestellt hat der Weststeirer auch die Ernährung und verzichtet nun auf Fleisch. "Ich erhole mich schneller und fühle mich am Ende des Tages fitter. Gerade wenn man so viel reist wie wir, ist der Energiehaushalt extrem wichtig." Auf vegane Ernährung (ohne tierische Produkte) hat er aber nicht umgestellt. "Wenn man so viel unterwegs ist, wäre das sehr kompliziert, aber auf Milchprodukte verzichte ich, wenn möglich völlig." Nur beim Hartkäse wird der Olympia-Teilnehmer von Südkorea gelegentlich schwach. "Ich habe ein paar Dokumentationen über die Ernährung und die Auswirkungen gesehen. Natürlich sind die radikal gezeichnet, aber wenn nur ein Teil davon stimmt, ist es arg."

Für das erste Wochenende hat er sich zwei Podestplätze vorgenommen. In Bannoye werden ein Parallel-Slalom und ein -Riesentorlauf ausgetragen. "Seit es die Single-Elimination gibt, kann man nicht mehr taktieren und die Dichte ist so hoch, dass man immer etwas riskieren muss", sagt Kislinger, der gemeinsam mit Arvid Auner die steirischen Fahnen in Russland hochhalten wird.

Und für die Skeptiker hat er vor der Saison mit einem Augenzwinkern noch ein Beispiel: "In Südkorea sind zum Beispiel sicher 90 Prozent der Menschen auf den Pisten Snowboarder. Sie sagen dort: ,Ich gehe boarden, weil skifahren kann ich, wenn ich alt bin‘. So würde ich das freilich nicht ausdrücken und immerhin habe ich in dieser Saison auch schon drei Skitage."

Mehr zum Thema Snowboard Arvid Auner: Die Welt zwischen Board und Business