Anna Gasser am in Modena auf Platz drei © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Olympiasiegerin Anna Gasser ist mit Rang drei in den Big-Air-Weltcup der Snowboarder gestartet. Österreichs zweifache Sportlerin des Jahres musste sich am Samstag in Modena mit 159,50 Punkten den beiden Japanerinnen Reira Iwabuchi (166,50) und Miyabi Onitsuka (165,00) geschlagen geben. Die erst 16-jährige Iwabuchi hatte auch beim Saisonauftakt in Cardrona (NZL) vor ihrer Landsfrau gewonnen.

Auf der durch die Regenfälle der vergangenen Tage schwierig zu springenden Rampe zeigte Gasser im Sechserfinale der Damen einen "Cab Double Cork 900" und einen "Backside 720 mit Tail Grab". Nach ihren beiden Knöchelverletzungen im vergangenen Frühjahr war der Olympiasiegerin jedoch das Risiko zu groß, um im Gegensatz zu Siegerin Iwabuchi einen "Backside Double Cork 1080" zu versuchen. "Ich habe mir vor dem Contest einen Podestplatz zum Ziel gesetzt. Ich bin jetzt echt happy, dass ich den Sprung aufs Podium trotz der schwierigen Bedingungen auch geschafft habe. Vor allem der Anlauf war extrem unruhig, daher wollte ich auch kein unnötiges Risiko eingehen", sagte Gasser.

Bei den Herren ging der Sieg mit Takeru Otsuka ebenfalls an einen Japaner. Clemens Millauer wurde Neunter und liegt in der Gesamtwertung nach zwei von fünf Bewerben auf Rang drei. Im Finale konnte Millauer einen "Frontside Double Cork 1440" im zweiten Versuch sauber ausfahren. Im dritten und letzten Run scheiterte der Oberösterreicher dann jedoch knapp daran, einen "Backside Triple Cork 1440 mit Melon Grab" zu landen. "Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht, dass es am Ende nur der neunte Platz geworden ist. Als positiven Aspekt kann ich andererseits mitnehmen, dass ich jetzt zweimal hintereinander in das Finale gefahren bin. Ich werde konsequent an meinen Tricks weiterarbeiten, damit es schon bald mit meinem ersten Podestplatz im Weltcup klappt", meinte Millauer.

Ergebnisse Snowboard-Weltcup Big Air in Modena:

Frauen: 1. Reira Iwabuchi (JPN) 166,50 - 2. Miyabi Onitsuka (JPN) 165,00 - 3. Anna Gasser (AUT) 159,50.

Weltcupstand (nach 2 von 5 Bewerben): 1. Iwabuchi 2.000 - 2. Onitsuka 1.600 - 3. Klaudia Medlova (SVK) 840. Weiter: 5. Gasser 600.

Männer: 1. Takeru Otsuka (JPN) 186,75 - 2. Chris Corning (USA) 185,00 - 3. Kalle Jarvilehto (FIN) 179,75. Weiter: 9. Clemens Millauer (AUT) 112,25.

Weltcup-Stand (2/5): 1. Corning und Otsuka, je 1.800 - 3. Millauer 740.