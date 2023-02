Stefan Kraft und Eva Pinkelnig führen Österreichs Aufgebot für die Sprunglauf-Bewerbe bei der WM in Planica an. Bei den Frauen wurden zudem Sara Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher und Jacqueline Seifriedsberger nominiert, bei den Männern Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl und Daniel Tschofenig. Damit umfasst das ÖSV-Team 27 Aktive, im Langlauf sind es sieben (zwei Frauen, fünf Männer), in der nordischen Kombination neun (drei/sechs).

Nicht berücksichtigt wurde bei den Männern demnach der Tiroler Philipp Aschenwald, bei den Frauen ist für Hannah Wiegele kein Platz. Der erste Bewerb dieser Sparte ist jener der Skispringerinnen von der Normalschanze am Donnerstag.