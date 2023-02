Die Nordische WM in Planica nähert sich in Riesenschritten. Bereits am 21. Februar steigt die Eröffnungsfeier, zwei Tage später geht es mit den ersten beiden Bewerben los. Darunter auch die Einzelkonkurrenz der Skispringerinnen auf der Normalschanze. Wer aus österreichischer Sicht auf den Bakken in Slowenien auf Goldjagd gehen wird, steht allerdings noch nicht zu einhundert Prozent fest.