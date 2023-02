Kein Wunder, dass die Stimmung im Lager der Österreichischen nordischen Kombinierer großartig ist. "Besser geht es fast nicht", sagt auch der Steirer Martin Fritz. "Was bei uns seit dem Weltcup in der Ramsau passiert, ist unglaublich genial." Zehn Wettkämpfe in Serie stand zumindest ein Österreicher auf dem Podium, fünfmal waren es sogar zwei heimische Athleten, die sich unter die besten drei kombiniert haben.