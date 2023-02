Stadlober? Je nachdem, wo man die Zäsur setzt, kann man den Namen der ÖSV-Präsidentin als stillen Preiser oder Scheunen-Kellner verstehen. Roswitha Stadlober nun, eher ruhig als auftischend, hat sich festgelegt: Vier bis sechs Medaillen sollen bei der Ski-Weltmeisterschaft her. Nur wer soll die reißen? Geht es nach der aktuellen Form, befinden sich vom gesamten Aufgebot allenfalls vier in der Verfassung, um zumindest als aussichtsreiche Außenseiter durchzugehen. Es muss nur blöd laufen und schon sind wir noch schlechter als bei der Junioren-WM, wo es gerade für zwei Bronzene gelangt hat. Zwei Bronzene! Man stelle sich vor, was in Norwegen bei so einem Desaster im Langlauf los wäre.