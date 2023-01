Drei Steirer sind aktuell in Whistler (CAN) bei der Nordischen Junioren-WM im Einsatz. Langläuferin Magdalena Engelhardt gibt über 20 Kilometer klassisch schon am Montag (19 Uhr) ihr Debüt. "Wir hoffen auf einen Platz unter den besten 30, Top-20 wäre großartig", sagt Alois Stadlober, im ÖSV der Sportliche Leiter der Sparte Langlauf, vor dem Bewerb. "Sie braucht noch Zeit, ist aber die stärkste Frau, die nachkommt. Wir setzen auf sie", sagt Stadlober über die Athletin des WSV Ramsau. Über zehn Kilometer in der freien Technik steht Engelhardt am 2. Februar am Start.

Die Nordischen Kombinierer - mit dem Steirer Paul Walcher, der bei EYOF vergangene Woche Silber im Einzel und Gold mit dem Mixed-Team holte - absolvieren heute ihren Provisorischen Sprung-Durchgang. Am 1. Februar findet der Team-Bewerb statt, am 3. Februar ist Walcher im Einzel-Wettkampf im Einsatz.

Ebenfalls am 3. Februar ist Lisa Hirner, die direkt nach dem Weltcup in Seefeld mit Kombinierer-Kollegin Annalena Slamik nach Kanada geflogen ist, ein letztes Mal bei einer Junioren-WM im Einsatz. 2020 und 2021 sicherte sich die Weltcup-erprobte Eisenerzerin Bronze im Einzel. 2021 und 2022 außerdem Silber bzw. Bronze im Mixed-Team-Bewerb. Der findet als Abschluss der Junioren-Weltmeisterschaft am 4. Februar statt.