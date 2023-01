Nordic Triple in Seefeld

Österreichs Kombinierer sind vor dem Heim-Spektakel in bestechender Form

Durch den Doppelsieg in Klingenthal hat Johannes Lamparter viel Selbstvertrauen für das "Nordic Triple" in Seefeld getankt. Franz-Josef Rehrl fühlt sich wie "in den besten Zeiten" und Lisa Hirner hat eine Konstanz, "wie ich sie noch nie hatte".