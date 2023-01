So wie am Vortag im Skating-Bewerb die Franzosen das Geschehen im Rahmen des Dolomitenlaufs in Obertilliach beherrschten, waren am Sonntag, beim Classic Race über 42 Kilometer, dem eigentlichen World-Loppet-Bewerb, die Italiener unter sich. Auf dem letzten Kilometer setzte der Italiener Mauro Brigadoi alles auf eine Karte und gewann mit einem fulminanten Zielsprint vor dem Tschechen Fabian Stocek und seinem Landsmann Francesco Ferrari.