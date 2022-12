Die Vierschanzentournee steht vor der Tür. Ist das für Sie "the same procedure as every year", oder löst das Schanzen-Spektakel bei Ihnen schon noch ein besonderes Kribbeln aus?

Stefan Kraft: Die Tournee ist auf alle Fälle immer etwas ganz Besonderes und zugleich meistens der erste Höhepunkt in der Saison. Abgesehen von den Covid-Jahren waren die Stadien immer voll und unser Sport genießt zu dieser Zeit des Jahres die volle Aufmerksamkeit. Außerdem springen wir bei der Tournee erstmals in der Saison vor eigenem Publikum - das gibt einen zusätzlichen Schub.