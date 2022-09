"Heute ist ein besonderer Tag für mich, ich beende meine aktive Skisprung-Karriere. Es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, für mich ist es aber genau der richtige Moment." Ein Skirpringer des ÖSV hat seine Sprunglatten endgültig in den Keller gestellt. Markus Schiffner beendet seine Karriere im Alter von 30 Jahren.

Nun ist es für mich aber Zeit für etwas Neues. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und zeitgleich auch darauf, mehr Stunden mit meiner Familie verbringen zu können. Danke an meine Wegbegleiter sowie Teamkollegen für eine wunderbare Zeit und ein großes Danke an meine Sponsoren, Ausrüster, Unterstützer und natürlich meine Familie - ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen“, erklärte Schiffner in seinem Posting weiter.

Zu seinen Karrierehöhepunkten zählen ein Weltcupsieg mit dem Team im Jahr 2017. 2011 wurde er in Otepää mit dem Team Skisprung Junioren-Weltmeister.

Eine bittere Nachricht kommt unterdessen von Daniel Huber. "Leider muss ich ein paar Wochen Therapie einschieben", erklärte er. Vom Knorpel des rechten Knies ist ein kleines Stück abgesplittert. "Das Positive aber ist, dass ich keine Operation brauche und die nächsten Wochen therapeutisch trainieren werde."