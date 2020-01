Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kein Wettkampf in Otepää © APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Weltcup-Station der nordischen Kombinierer im estnischen Otepää ist abgesagt worden. Wie der Internationale Skiverband am Mittwoch bekannt gab, wurde die Entscheidung aufgrund des Warmwetters in Estland und der aktuellen Schneeverhältnisse gefällt. Über einen möglichen Ersatzort für die am 8./9. Februar angesetzten Bewerbe will die FIS ehestmöglich informieren.