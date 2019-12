Stefan Kraft hat so wie im Vorjahr das erste Abtasten bei der 68. Vierschanzentournee gewonnen.

Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Stefan Kraft zeigte in der Quali groß auf © APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Der ÖSV-Adler gewann am Samstag in Oberstdorf die Qualifikation für den ersten Bewerb der Vierschanzentournee am Sonntag (17.30 Uhr). Stefan Kraft setzte sich vor über 15.000 Zuschauern mit einem Satz auf 136,0 Metern und 152,2 Punkten vor dem Japaner Junishiro Kobayashi (149,6 Punkte/136,5 m) durch.

Tournee-Favorit Ryoyu Kobayashi (147,6/133,5) landete hinter dem Deutschen Stephan Leyhe (147,9/133,5) auf Rang vier. Neben Kraft schafften von den Österreichern auch Philipp Aschenwald als Zehnter (141,4/129,0), Jan Hörl (27. - 125,8/123,0), Michael Hayböck (38. - 121,4/123,0) und gerade noch Gregor Schlierenzauer als 50. (108,0/112,0) die Qualifikation. Daniel Huber (105,5/112,0) und Clemens Leitner (93,9/111,5) schieden aus.

Im K.o.-Duell am Sonntag trifft Kraft in der letzten Paarung auf Schlierenzauer.