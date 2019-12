Facebook

Am Sonntag (17.30 Uhr, ORF 1 live) hebt die Vierschanzentournee in ihre 68. Auflage ab. Für mich selbst ist es das 19. Mal, dass ich vom Schanzenspektakel rund um Neujahr berichte. Und eine der Weisheiten, die ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, lautet: "Man kann die Tournee zwar nicht in Oberstdorf gewinnen, sie dort aber bereits verlieren." Soll heißen, ein guter Start im Oberallgäu ist extrem wichtig.