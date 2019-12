Facebook

In gewohnter Pose: Jarl Magnus Riiber © GEPA pictures

Der Deutsche Ronny Ackermann startete 2003/04 als erster Kombinierer der Historie mit drei Siegen in Folge in die Saison. Beeindruckend. 16 Jahre später ist diese Marke nicht mehr als eine Zwischenstation auf dem Erfolgsweg von Jarl Magnus Riiber. Denn der Norweger demolierte in dieser Saison die Konkurrenz bis dato nach Belieben und ließ sich in den ersten fünf Rennen fünfmal als Gewinner feiern. Ganz so überraschend kommt diese Machtdemonstration nicht, war der 22-Jährige doch bereits im Vorjahr mit zwölf Weltcupsiegen und dem WM-Titel in Seefeld der alles überragende Athlet.