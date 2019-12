Die ÖSV-Kombinierer wollen sich ab Freitag beim Heimweltcup in Ramsau knapp vor Weihnachten im Idealfall selbst beschenken.

Unter dem Dachstein wird wieder geflogen © GEPA pictures

Keine Frage, Jarl Magnus Riiber ist der Mercedes unter den Kombinierern. Fünf Siege in den bisherigen fünf Weltcupbewerben – das nennt man Dominanz. Überhaupt drückten die Wikinger der bisherigen Saison ihren Stempel auf, Riiber führt den Gesamtweltcup vor drei Landsmännern an. Und die Österreicher? „Ich denke, wir sind tadellos in die Saison gestartet“, sagt Cheftrainer Christoph Eugen. Einzig bei den Wettkampfsprüngen würde es gegenüber den starken Leistungen im Training und der Qualifikation noch ein wenig klemmen. „Da wollten die Burschen noch etwas drauflegen, doch ist das nach hinten losgegangen.“