ÖSV-Skisprungtrainer Andreas Felder © GEPA pictures

Wie groß ist die Vorfreude auf vier Monate in Hotelbetten und in der Kälte?

Andreas Felder: In Hotelbetten schlafen wir das ganze Jahr, das ist nicht der große Unterschied. Frischer wird es tatsächlich werden. Aber wir freuen uns auf den Weltcup und jetzt schauen wir, dass wir gut reinrutschen. Wir sind jedenfalls gut vorbereitet und haben uns im Sommer bemüht an den Sachen zu arbeiten, die nicht funktioniert haben.