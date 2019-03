Skiflug-Spektakel An die 60.000 Fans werden in Planica erwartet

Facebook

© GEPA pictures/Matic Klansek

Von Donnerstag bis Sonntag ist Planica einmal mehr Schauplatz für das Weltcup-Saisonfinale der Skispringer. Insgesamt werden an den vier Tagen an die 60.000 Zuseher erwartet. Die Qualifikation geht am Donnerstag über die Bühne, die Einzelspringen jeweils am Freitag und Sonntag sowie am Samstag das Teamevent. Einem Spektakel der Superlative steht nichts im Weg - auch die Wettervorhersage stimmt die Veranstalter positiv. "Die Präparierung läuft bestens. Ein Weltrekord wäre heuer wieder möglich, aber es muss einfach alles zusammenpassen", so Tomi Trbovc, Pressechef des slowenischen Skiverbandes, der sich über das 50-Jahr-Jubiläum der Flugschanzen freut. Sportdirektor und Weltmeister von 1991 Franci Petek sprach von einer "perfekten Weiterentwicklung in Planica". An jenem Ort, wo 2020 die Skiflug-WM sowie 2023 die nordische Ski-WM in Szene geht.

