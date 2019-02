Skifliegen Paukenschlag: Hubert Neuper verabschiedet sich vom Kulm

Hubert Neuper will das Skifliegen am Kulm nicht mehr organisieren.

Der "Mr. Kulm" geht: Hubert Neuper © GEPA pictures

In knapp einem Jahr ist es wieder so weit. Dann wird am Kulm wieder geflogen – weit über 200 Meter. Im Normalfall hieß Skifliegen am Kulm auch immer: Ihr Auftritt, Hubert Neuper. Doch damit soll es nun endgültig vorbei sein. „Hupo“ mag nicht mehr. Hubert Neuper hat sozusagen seinen Rücktritt eingereicht, dem Veranstalter des Weltcup-Skifliegens, dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), mitgeteilt, dass man künftig ohne ihn auskommen müsse. „Ja, es stimmt. Ich bin weg! Der ÖSV, oder die Person, mit der ich es machen muss, und ich haben unterschiedliche Vorstellungen. Und die Vorstellungen des ÖSV entsprechen nicht den meinen“, sagte der 58-Jährige und bestätigte damit den Schlussstrich.

