Die Norweger Ingvild Flugstad Östberg und Johannes Hösflot Kläbo haben ihre klaren Vorsprünge ins Ziel gebracht und am Sonntag im Val di Fiemme erstmals die Tour de Ski (TdS) der Langläufer gewonnen.

Ingvild Flugstad Östberg © APA/AFP/dpa/KARL-JOSEF HILDENBRA

Johannes Hösflot Kläbo wurde mit 22 Jahren und gut zwei Monaten jüngster Sieger in der Geschichte der TdS. Für Ingvild Flugstad Östberg war es der bisher größte Einzelerfolg.

Im Aufstieg auf die Alpe Cermis im Val di Fiemme rettete der bereits dreifache Olympiasieger Kläbo 16,7 Sekunden Vorsprung auf den Russen Sergej Ustjugow. Gestartet war Kläbo mit einer Reserve von über 1:20 Minuten. Er löst den Schweizer Dario Cologna als jüngsten Sieger ab, der bei seinem ersten von vier Erfolgen 2009 rund acht Monate älter gewesen war.

Die Staffel-Olympiasiegerin Östberg siegte am Sonntag 2:42 Minuten vor der Russin Natalia Neprjajewa. Dritte wurde die Finnin Krista Parmakoski. Teresa Stadlober, der letzte österreichische TdS-Beitrag, war schon vor dem Samstag-Bewerb erkrankt ausgestiegen. Die Salzburgerin, Gesamtweltcup-14., wird nun erst wieder am letzten Jänner-Wochenende in Ulricehamn im Weltcup antreten. Vor der 23-Jährigen mussten bereits ihre Landsleute Luis Stadlober und Max Hauke wegen Halsschmerzen ihre Starts zurückziehen.