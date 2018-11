Österreichs Adler durften sich in Finnland immerhin über das erste Top-10-Ergebnis der Saison freuen - Stefan Kraft wurde Zehnter. Den Sieg sicherte sich wie bereits am Samstag der Japaner Ryoyu Kobayashi.

Stefan Kraft © GEPA pictures

Das zweite Einzelspringen in Ruka begann aus österreichischer Sicht mit einem Dämpfer. Denn ausgerechnet Gregor Schlierenzauer, der am Vortag als Zwölfter noch bester ÖSV-Adler war, konnte sich wie Michael Hayböck nicht einmal für den Bewerb qualifizieren. Ein herber Rückschlag für den einstigen Überflieger. Das Positive: Als Sieger der Qualifikation leuchtete Stefan Kraft auf.

Und der Doppelweltmeister von Lahti 2017 war in der Endabrechnung auch der beste Österreicher. Mit Weiten von 128 und 139 Metern reihte sich der Salzburger, der nach dem ersten Durchgang 14. war, auf dem zehnten Platz ein und notierte damit das erste Top-10-Ergebnis für den ÖSV in dem noch jungen Flugwinter. "Ein wichtiges Ergebnis. Die Quali und der zweite Sprung waren gut, das fühlt sich schon nach alter Stärke an. Auf diesen beiden Sprüngen baue ich jetzt auf."

Fettner weiß, wo es klemmt

Manuel Fettner kam als zweitbester Österreicher einen Platz vor Philipp Aschenwald auf den 15. Rang: "Ich steigere mich von Sprung zu Sprung. Leider habe ich den Absprung verschlafen. Es fehlt noch ein bisschen was, aber ich weiß, wo der Fehler liegt." Daniel Huber und Clemens Aigner hatten das Finale der besten 30 verpasst.

"Wir stolpern uns langsam vorwärts", bilanzierte Cheftrainer Andreas Felder am Sonntag. Den Tiroler freute vor allem die Leistung Krafts in der Qualifikation. "Da waren die Verhältnisse stabil und er hat gezeigt, dass er mit einem guten Sprung ganz vorne dabei sein kann." Bei den anderen Springern sei es teilweise wieder in die falsche Richtung gegangen.

Die Österreicher trainieren am Montag vor dem Heimflug noch in Ruka. "Und dann werden wir in Nischnij Tagil die nächsten Schritte setzen", sagte Felder. In seinem Resümee nach den ersten zwei Weltcup-Stationen beschönigte der Coach nichts. "Er war kein erfreulicher Auftakt in Wisla und Ruka."

Den Sieg sicherte sich wie im Vortag der Japaner Ryoyu Kobayashi, der mit 147,5 Metern im zweiten Durchgang den Schanzenrekord von Kraft egalisierte. Platz zwei ging an den deutschen Olympiasieger Andreas Wellinger, Dritter wurde Gesamtweltcupsieger Kamil Stoch aus Polen.