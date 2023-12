Skispringerin Jacqueline Seifriedsberger hat bei der Engelberg-Premiere im Frauen-Weltcup am Freitag den vierten Platz belegt. Die Oberösterreicherin verpasste das erste Saisonstockerl der ÖSV-Frauen um elf Punkte. Der Sieg auf der Groß-Titlis-Schanze ging an die Französin Josephine Pagnier, die bereits in Lillehammer triumphiert hatte. Hinter Weltmeisterin Alexandria Loutitt (CAN), Ema Klinec aus Slowenien und Seifriedsberger landete Sara Marita Kramer auf Rang fünf.

Minutenlang regungslos

Für die – traurigen – Schlagzeilen sorgte aber Anna Odine Ström. Die Norwegerin knallte im zweiten Durchgang bei einem Sprung auf 122 Meter bei der Landung mit dem Kopf in den Schnee und blieb regungslos liegen.

Mehrere Rettungskräfte eilten sofort zu Hilfe und transportierten die Athletin ab. Eine halbe Stunde später gab der norwegische Verband über Instagram leichte Entwarnung. Die 25-Jährige sei bei Bewusstsein und wird vom Arzt gecheckt.