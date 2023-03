Nach ihrer herausragenden Weltcupsaison, die sie mit ihrem insgesamt 88. Sieg (Rekord) beendete, wurde Mikaela Shiffrin auch in ihrer Heimat große Aufmerksamkeit zuteil. Und das, obwohl der professionelle Skisport in den USA höchstens eine untergeordnete Rolle spielt. So wurde die 28-Jährige nicht nur zu "Good Morning America", sondern zum zweiten Mal nach 2014 auch zur bekannten "Tonight Show" mit Talkmeister Jimmy Fallon eingeladen.

Nach Slalomgold 2014 begeisterte Shiffrin die Zuschauer der "Tonight Show" mit ihren Tanzkünsten, brachte Fallon den "Shuffle Dance" bei und schenkte ihm einen Skipass. Diesmal beschenkte sie den Talkmaster mit einem eigenes gravierten Paar Ski. "Für den größten Talkmaster" steht auf den Atomic-Brettern, was Fallon peinlich berührte.

Auf dessen Frage, was das Außergewöhnlichste sei, was Shiffrin jemals gewonnen hätte, antworte die Amerikanerin: "Ein Rentier. Aber eigentlich sind es schon sechs." Was sie mit den Tieren machen würde? "Ich nehme sie mit, sie laufen bei mir zu Hause rum", lautet Shiffrins schlagfertige Antwort. Da ist es um Fallon geschehen, er muss lauthals lachen.