Aleksander Aamodt Kilde: Mikaela Shiffrin! Was für ein Rennen, was für ein Tag. Wie fühlst du dich?

Mikaela Shiffrin: Danke, okay. Ich fühle mich großartig. Alle haben im zweiten Durchgang gekämpft, Gratulation an alle Frauen für die ganze Saison. Nächstes Jahr komme ich zurück und werde das wieder machen.

Du hast jetzt den Rekord für die meisten Podestplätze bei den Frauen, das ist verrückt, du holst einen Rekord nach dem anderen. Welcher kommt als nächstes?

Ich weiß es nicht. Sag du's mir! Ich mach einfach immer weiter.

Wie geht's jetzt weiter? Gehst du zurück in die USA? Bleibst du hier? Nimmst du dir ein bisschen frei?

Wir fahren in die USA, ein bisschen an den Strand. Ich wünschte du kommst auch. Aber noch soll's nicht sein.

Oh, wirklich? Herausforderung angenommen. 88 Weltcupsiege - und es geht immer weiter. Was brauchst du, um dich zu verbessern, so weiterzumachen? Hast du etwas, was du verbessern möchtest?

Darüber können wir später diskutieren, unter vier Augen.