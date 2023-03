Kurz vor Saisonstart 2021/2022 verletzte sich Maximilian Lahnsteiner schwer am Knie und musste den gesamten Winter pausieren. "Bei meinem Renn-Comeback am Anfang dieser Saison habe ich dann ganz deutlich gemerkt, dass ich körperlich und vor allem mental nicht mehr bereit bin für diesen herausfordernden Sport", so der Ebenseer, der neben dem Europacup-Gesamtsieg auch die Bronzemedaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2016 im Riesentorlauf in Sotschi (RUS) zu seinen größten Erfolgen zählt.

"Nach vielen Jahren im Leistungssport werde ich meine aktive Karriere mit dem heutigen Tag beenden. Die letzten Jahre waren aufgrund von einigen Verletzungen schwierig und meine Liebe zum Skisport wurde auf eine harte Probe gestellt. Besonderer Dank gilt meinen langjährigen Sponsoren und Unterstützern, insbesondere der Energie AG Sportfamilie, der Firma Fischer sowie dem Österreichischen Skiverband."

Der Rennsportleiter der Alpin-Herren, Marko Pfeifer, bedauert den Rücktritt: "Schade, dass Max in jungen Jahren seine Karriere beendet. Er wird unserem Team fehlen, dennoch wünsche ich ihm für seine berufliche Zukunft nur das Beste."