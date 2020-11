Facebook

Doris De Agostini starb im Alter von 62 Jahren © Imago

Die ehemalige Schweizer Skirennfahrerin Doris De Agostini ist im Alter von 62 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Dies berichtete am Sonntag der Verband Swiss-Ski. Die Abfahrtsspezialistin war von 1976 bis 1983 im Weltcup und gewann insgesamt acht Rennen. De Agostini nahm 1976 in Innsbruck und 1980 in Lake Placid zweimal an Olympischen Spielen teil und holte bei den Weltmeisterschaften 1978 in Garmisch-Partenkirchen die Bronzemedaille in der Abfahrt.

1983 trat sie im Alter von erst 25 Jahren auf dem Höhepunkt zurück - als Gewinnerin des Abfahrtsweltcups und als 19-fache Podestfahrerin. 1983 wurde sie auch zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.