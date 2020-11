Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Petra Vlhova siegt in Levi vor Mikaela Shiffrin (links) und Katharina Liensberger © GEPA pictures

Die Schnellste des ersten Durchgangs beim Damen-Slalom in Levi war auch am Ende die Schnellste: Petra Vlhova gewinnt vor Mikaela Shiffrin und Katharina Liensberger. "Zum Siegen muss im Finale noch mehr gehen in einigen Teilstücken", hatte Vlhova vor dem 2. Lauf gemeint und das am Ende auch umgesetzt: "Es war kein perfekter Lauf, auch weil ich den Druck spürte, als Letzte oben zu stehen." Nach 300 Tagen Abwesenheit wegen des Tods ihres Vaters kehrte Mikaela Shiffrin beim ersten von zwei Damen-Slaloms in Levi wieder in den Weltcup-Zirkus zurück. Am Ende fehlten 0,18 Sekunden auf Platz eins: "Das war schon in Ordnung. Ich bin extrem froh, dass ich wieder fahren kann und es hat sich nichts geändert im Kampf mit Petra. Total geändert hat sich die Situation, in der wir uns befinden. Ich bin dankbar, dass wir trotzdem unseren Sport ausüben können."