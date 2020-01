Facebook

Thomas Sykora hatte Materialproblem © GEPA pictures

Thomas Sykora stellt für die ORF-Zuseher regelmäßig die Slalom-Strecken vor. So auch heute den Ganslernhang, zumindest war das so geplant. Denn nach wenigen Metern und Toren musste der 51-Jährige abbrechen, der zweifache Sieger des Slalom-Weltcups hatte sich beim Einfahren eine Kante beschädigt und somit auf der glatten Strecke keinen Grip mehr. "Es tut mir leid, aber es ging nicht mehr. Im zweiten Durchgang werde ich es besser machen", kommentierte Sykora seinen "Ausfall".

Der Tullner konnte den Slalom-Weltcup 1996/97 und 1997/98 für sich entscheiden. Insgesamt gewann er neun Weltcuprennen. Bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano holte er die Bronzemedaille im Slalom. Nachdem er aufgrund zahlreicher Knieverletzungen gezwungen war, seine Karriere zu beenden, wurde Sykora ORF-Co-Kommentator.

Er begann im Jahr 2000 Damenrennen zu kommentieren, wurde später auch bei bedeutenden Herrenslaloms eingesetzt. Er fährt bei den meisten Rennen, die er kommentiert, mit der Helmkamera, um den Zusehern die unterschiedlichen Strecken und ihre Schwierigkeiten näher vorzustellen - zumindest wenn ihm das Material keinen Strich durch die Rechnung macht.