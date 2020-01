Zum zweiten Mal lud Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Kitzbühel zum „Aufstreifen“. Steirische Talente werden in der Gamsstadt hoch gehandelt.

Hermann Schützenhöfer als Gastgeber im „Schwarzen Adler“ © GEPA pictures

Auch wenn Arnold Schwarzenegger ein wenig dazwischengefunkt hat, der Donnerstag gehört in Kitzbühel traditionell der Politik – und im Zwei-Stunden-Takt luden die Landeshauptleute. Johanna Mikl-Leitner (NÖ) eröffnete um 16 Uhr vor Günther Platter (T). „Last but not least“ war dann Hermann Schützenhöfer Gastgeber im „Schwarzen Adler“, in dessen Restaurant der Steirer Jürgen Kleinhappl die Gäste verwöhnt