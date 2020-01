Kleine Zeitung +

Damen-Kombination Shiffrin gegen Vlhova: Duell der Gigantinnen auf dem Gamskogel

In der ersten von drei geplanten alpinen Kombinationen der Damen kommt es heute (9.15/11.45 Uhr) zum Duell zwischen Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova. Die hatte die US-Amerikanerin im Slalom in Zagreb gedemütigt, Shiffrin will sich heute revanchieren.