© AP

Es war das, was man wahrlich einen Horror-Sturz nennt: Marc Gisin stürzte vor einem Jahr über die Kamelbuckel, weil er just vor dem Absprung einen Verschneider hatte. Beim Aufprall nach mehr als 50 Meter brachen Zähne, 28 Knochen - und Gisin fiel ins Koma. "Ich will mich nicht daran erinnern, wie viele Schläuche mir gesetzt wurden", meinte er in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung".