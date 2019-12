Beim Weltcup-Riesentorlauf in Chourchevel reichte es für die Vorjahressiegerin Mikaela Shiffrin nur zum 17. Platz. Eine Erklärung für den Absturz hatte die 24-Jährige nicht. Nun warten zwei Rennen in Val d'Isere, wobei Shiffrin wohl nur die alpine Kombination bestreiten wird.

Mikaela Shiffrin haderte in Courchevel mit ihrer Leistung im Riesentorlauf © GEPA pictures

Vor einem Jahr konnte Mikaela Shiffrin den Riesentorlauf in Courchevel noch für sich entscheiden. Am Dienstag reichte es für die US-Amerikanerin nur zu Rang 17. Eine Erklärung für den Absturz hatte die 24-Jährige nicht, meinte aber unter Tränen: "Ich werde darüber hinwegkommen. Es geht ja schließlich nicht um Leben und Tod, sondern nur um Skifahren." So ganz glaubhaft ist das nicht, wenn man weiß, wie ehrgeizig die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup ist. Selbst nach einem zweiten Platz verließ sie diverse Weltcup-Orte nicht gerade mit einem Lächeln im Gesicht.