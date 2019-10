Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf Eva-Maria Brem ruhen heute die ÖSV-Hoffnungen beim Damen-Weltcup-Riesentorlauf in Sölden © GEPA pictures

Sie steht völlig gelöst und fröhlich im Hotel "Central" in Sölden und lässt die Fragen der Journalisten über sich ergehen. So strahlend haben viele Eva-Maria Brem schon lange nicht mehr gesehen. Kein Wunder, ist die Tirolerin doch diesmal vor dem heutigen Damen-Weltcup-Riesentorlauf auf dem Rttenbach-Gletscher "total gesund, völlig fit und schmerzfrei". Daher geht die 31-Jährige "opitmistisch, aber auch realistisch in das Rennen". Sie erklärt gleich, was sie damit meint: "Am Ende der vergangenen Saison reichte es noch zu einem sechsten Riesentorlauf-Rang. Von da aus auf das Podest ist es aber noch ein Riesenschritt. Ob ich den bei der Konkurrenz mit dem neuen Material schon schaffe, weiß ich nicht."