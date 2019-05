Aus beim ÖSV Ski-Routinier Baumann fährt künftig für Deutschland

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach der Hochzeit mit der Bayerin Veronika erhielt Baumann die Doppel-Staatsbürgerschaft © GEPA Pictures

Beim österreichischen Skiverband fand er keine Aufnahme mehr, aber aufhören wollte Romed Baumann nicht. Also wird der 33-jährige Ski-Routinier künftig für Deutschland im alpinen Weltcup an den Start gehen. Dies gab der ÖSV am Samstag bekannt. Man würde ihm "keine Steine in den Weg legen", hieß es.

Baumann bestritt für Österreich insgesamt 279 Weltcuprennen. Er gewann zwei Kombinationen und kam bei vier Weltcupabfahrten auf Rang zwei. Bei der Ski-WM 2013 in Schladming holte er die Bronzemedaille in der Kombination. Für den Wechsel ist noch die Zustimmung der FIS beim Kongress in Dubrovnik erforderlich.