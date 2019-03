Conny Hütter hat sich bei ihrem Sturz in der Abfahrt das Kreuzband gerissen sowie eine Innenband- und Meniskusverletzung erlitten.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Das ist bitter: Bei ihrem Sturz in der Abfahrt beim Weltcup-Finale in Soldeu hat sich die Steirerin Cornelia Hütter schwer verletzt. Sie zog sich im linken Knie einen Kreuzbandriss zu und hat auch Verletzungen an Innenband und Meniskus erlitten. Das hat die Diagnose im Klinikum Hochrum ergeben.

Es ist nach einer Knorpelfraktur und einem Innenbandriss bereits die dritte Verletzung in dieser Saison für die Kumbergerin, die noch heute operiert wird.