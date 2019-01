Er ist nur 1,64 Meter groß, aber derzeit im Weltcup riesig unterwegs: Albert Popow aus Bulgarien fuhr in Kitzbühel auf Rang neun und Schladming auf Platz sechs - mitten in die Weltklasse. Die teils traurige Geschichte hinter dem Bulgaren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bulgare Albert Popow jubelte schon in Kitzbühel, nun auch in Schladming © AP

Er war die große Sensation der großen Slalom-Tage des Ski-Weltcups in Österreich: Der Bulgare Albert Popow ließ die Fans in Kitzbühel und beim Nightrace in Schladming staunen, präsentierte sich als Shooting Star.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.