Platz fünf für den Steirer bei sechster Streif-Fahrt in sieben Tagen.

Daniel Danklmaier durfte sich feiern lassen © GEPA pictures

Es war die sechste Fahrt in sieben Tagen – und es war zum sechsten Mal eine sehr gute. Daniel Danklmaier mag die Streif, die schwierigste Abfahrt der Welt, offenbar ganz gern: Denn auch die sechste Fahrt war eine schnelle. Es war ein Urschrei, der dem 25-Jährigen im Ziel entfuhr. Kein Wunder: Platz fünf in Kitzbühel, das mit Abstand beste Ergebnis im Weltcup. Und als angenehmer Nebeneffekt wohl auch gleich der Platz im Weltcupteam für die nächste Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen, dann schon mit einer Nummer unter den besten 30.

