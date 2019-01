Hahnenkamm Reichelt eröffnet die Jagd auf der Streif

Die Startliste für die Abfahrt ist da. Hannes Reichelt eröffnet am Freitag das Rennen. Los geht um 11.30 Uhr. Aksel Lund Svindal ist nicht am Start.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Hannes Reichelt wird sich am Freitag als erster Fahrer die legendäre Streif hinunterstürzen. Der Salzburger geht nach der Bestzeit im zweiten Training als Favorit ins Rennen. Nicht mit dabei ist hingegen Aksel Lund Svindal. Der Norweger klagt seit der Abfahrt in Bormio über Schmerzen im Knie. Insgesamt sind neun Österreicher dabei. Daniel Danklmaier fuhr sich nach dem Sieg im Europacup, Platz drei im ersten Training mit der viertbesten Zeit in die Mannschaft, Romed Baumann muss zuschauen.

Die Startliste

1. Hannes Reichelt 1980 (AUT) Salomon

2. Maxence Muzaton 1990 (FRA) Rossignol

3. Matthias Mayer 1990 (AUT) Head

4. Josef Ferstl 1988 (GER) Head

5. Aleksander Aamodt Kilde 1992 (NOR) Head

6. Gilles Roulin 1994 (SUI) Head

7. Beat Feuz 1987 (SUI) Head

8. Benjamin Thomsen 1987 (CAN) Head

9. Vincent Kriechmayr 1991 (AUT) Fischer

10. Brice Roger 1990 (FRA) Rossignol

Pause

11. Max Franz 1989 (AUT) Fischer

12. Martin Cater 1992 (SLO) Stoeckli

13. Dominik Paris 1989 (ITA) (NOR)dica

14. Adrien Theaux 1984 (FRA) Head

15. Christof Innerhofer 1984 (ITA) Rossignol

16. Johan Clarey 1981 (FRA) Head

17. Mauro Caviezel 1988 (SUI) Atomic

18. Niels Hintermann 1995 (SUI) Atomic

19. Bryce Bennett 1992 (USA) Fischer

20. Matthieu Bailet 1996 (FRA) Salomon

Pause

21. Jared Goldberg 1991 (USA) Head

22. Urs Kryenbuehl 1994 (SUI) Stoeckli

23. Adrian Smiseth Sejersted 1994 (NOR) Atomic

24. Nicolas Raffort 1991 (FRA) Rossignol

25. Johannes Kröll 1991 (AUT) Fischer

26. Travis Ganong 1988 (USA) Atomic

27. Otmarstriedinger 1991 (AUT) Salomon

28. Mattia Casse 1990 (ITA) Head

29. Manuel Schmid 1993 (GER) Rossignol

30. Christian Walder 1991 (AUT) Head

Weitere Österreich:

32. Christopher Neumayer 1992 (AUT) Salomon

41. Daniel Danklmayer 1993 (AUT) Atomic