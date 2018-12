In Garmisch verlor der Franzose Valentin Giraud-Moine 2017 beinahe beide Beine. Dass er 666 Tage danach in Lake Louise wieder in den Skiweltcup zurückkehrte, ist ein Wunder.

Valentin Giraud-Moine © GEPA pictures

Es gibt kaum einen Sport, in dem Triumph und Tragödie so nahe beisammenliegen wie im Skisport. Am 21. Jänner 2017 fuhr Valentin Giraud-Moine erstmals in seiner Karriere in einer alpinen Weltcupabfahrt auf das Podest. Und das noch dazu im „Heiligtum“ des Skisports, auf der Streif in Kitzbühel. Zwei Tage danach feierte er seinen 25. Geburtstag und schien auf dem besten Weg, sich in der Weltklasse des Abfahrtssports zu etablieren. Weitere vier Tage danach, am 27. Jänner, schlug das Schicksal zu – und man mag nichts Böses denken, dass es kurz nach der Streckenpassage „Hölle“ in Garmisch-Partenkirchen passierte.

