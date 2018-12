Die Slowenin Ilka Stuhec gewann den Damen-Super-G in Gröden. Nicole Schmidhofer landete mit nur 0,05 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Platz.

© AP

Nichts für schwache Nerven war der Super-G der Damen in Gröden. Am Ende durfte Ilka Stuhec über den Sieg jubeln. Die Slowenin setzte sich in 1:31,87 Minuten gegen die Konkurrenz durch.

Ihr dicht auf den Fersen lag mit nur 0,05 Sekunden Rückstand die Steirerin Nicole Schmidhofer. Die 29-Jährige musste sich den zweiten Platz mit der Liechtensteinerin Tina Weirather telien.

Mit insgesamt nur 0,06 Sekunden Rückstand verfehlte Jasmine Flury aus der Schweiz als Vierte den Stockerlplatz nur hauchdünn. Überhaupt lagen die ersten 17 nur 0,90 Sekunden getrennt.

Ich bin erleichtert, dass es auch beim Super-G so gut funktioniert. Jetzt werde ich eine Woche Schneepause machen, um meine Zehe auszukurieren. Die ist ganz schön blau. Nicole Schmidhofer

Die weiteren Österreicherinnen: Stephanie Venier (+0.45) belegte vor Ramona Siebenhofer (+0,69) und Christina Ager (+0,74) Rang acht. Tamara Tippler (+0,77, Rang 11), Nina Ortlieb (+0,78, Platz 13) und Anna Veith (+0,90, Platz 17) vervollständigten das gute Ergebnis aus rot-weiß-roter Sicht.