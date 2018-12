Beim Riesentorlauf der Herren in Saalbach liegt der Schwede Matts Olsson in Front. Manuel Feller ist Zweiter. Marcel Hirscher hat als Fünfter schon 0,71 Sekunden Rückstand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Der zweiten Durchgang jetzt im Liveticker!

Alle hatten damit gerechnet, dass Marcel Hirscher beim Weltcup-Riesentorlauf in Saalbach an die Überform der vergangenen Tage und Wochen anschließen kann und sich die nächsten 100 Punkte auf sein Konto gutschreiben lassen kann.

Nach dem ersten Durchgang sieht es aber nicht aus wie "gewohnt": Denn der 29-Jährige liegt vor seinem Heimpublikum auf Rang fünf, immerhin 0,71 Sekunden hinter dem Halbzeitführenden Schweden Matts Olsson, der gleich mit Nummer eins in den langen Riesentorlauf gegangen war. Und doch ist ein Österreicher am nächsten am Schweden dran: Manuel Feller, der auf der anderen Seite der Berge in Fieberbrunn wohnt, liegt mit nur 0,03 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Dahinter lauern Loic Meillard (SUI, +0,30) und Zan Kranjec (SLO, +0,52).

Jetzt heißt es im zweiten Durchgang noch ein paar Prozent drauflegen, dann passt das. Manuel Feller

Woran es gelegen hat, dass Hirscher nicht wie gewohnt auf Touren kam, scheint klar. Es habe "Probleme mit dem Set-up" gegeben, sagte er, Interview wollte er aber auch dem ORF keines geben. Manuel Feller zeigte sich da gesprächiger: "Natürlich bin ich vor dem Heimrennen nervös, das ist auch in Kitzbühel immer so. Aber ich hatte es gut unter Kontrolle. Und das Schönste: Ich bin nicht so blau gegangen wie in Alta Badia", meinte der Tiroler.

Für die Läufer mit höheren Nummern war es bei einer Piste, in der Löcher entstanden, alles andere als leicht - und so kam man mit einem Rückstand von 4,67 Sekunden noch ins Finale - das war auch gut für Philipp Schörghofer (26./+4,43) und Johannes Strolz (29./+4,63) die nach ihrer Fahrt wohl selbst nicht mehr mit einem zweiten Lauf gerechnet hätten. Für alle anderen Österreicher reichte es nicht.