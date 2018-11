Das Herren-Training in Lake Luise musste nach einem schweren Sturz von Manuel Osborne-Paradis unterbrochen werden. Matthias Mayer und Otmar Striedinger landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Matthias Mayer © GEPA pictures

Matthias Mayer und Otmar Striedinger haben sich beim Training für die Abfahrt in Lake Louise am Samstag (20.15 Uhr) in einer starken Form präsentiert. Die beiden Kärntener landeten hinter dem Italiener Christof Innerhofer auf den Plätzen. Mayers Abstand war gerade einmal acht Hundertstel, sein Landsmann hatte einen Rückstand von 0,44 Sekunden. Auf dem vierten Rang folgte dann Kjetil Jansrud (NOR/+0,66) vor dem deutschen Überraschungsmann Dominik Schwaiger.

Überschattet wurde das Training vom Sturz des Lokalmatadors Manuel Osborne-Paradis, der mit dem Helikopter geborgen werden musste. Dies führte zu einer mehr als halbstündigen Trainings-Unterbrechung. Der Kanadier war Mitte des Kurses zu Sturz gekommen und musste nach der langwierigen Hubschrauber-Taubergung mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht werden. Offenbar hat sich Osborne am linken Unterschenkel schwerer verletzt.

Die anderen Österreicher schafften es allerdings nicht in die Top Ten, wobei mit dem Steirer Johannes Kröll (11. Platz/+0,97 Sekunden) und dem Kärntener Christian Waldner (14./+1,09) zwei junge Fahrer aufzeigen konnten. Die weiteren Österreicher Romed Baumann (19./+1,20), Daniel Hemetsberger (25./+1,55), Daniel Dankelmaier (29./+1,63), Hannes Reichelt (32./+1,71), Christoph Krenn (34./1,72), Christopher Neumayer (37./+1,83) kamen mit Rückstand ins Ziel. Max Franz (43./+2,17) und Vincent Kriechmayr (56./+2,96) waren hingegen weit abgeschlagen. Insgesamt nahmen 83 Fahrer an dem Training teil und mit Ausnahme von Osborne-Paradis kamen alle in die Wertung.

Bemerkenswert präsentierte sich bei sonnigem Wetter und guter Sicht auch Aksel Lund Svindal. Der norwegische Lake-Louise-Spezialist war erst vor wenigen Tagen wegen eines Skidaumens in den USA operiert worden und muss seine aktuelle Schiene an der linken Hand bis Jänner tragen. Obwohl er am Start nicht anschieben kann, fuhr Svindal mit aufgeschnittenem Riesentorlauf-Handschuh und festgeklebtem Skistock die siebentbeste Zeit, unmittelbar vor Vorjahressieger Beat Feuz aus der Schweiz.

Das Training 1. Christof Innerhofer (ITA) 1:47,57 Minuten - 2. Matthias Mayer (AUT) 0,08 Sekunden zurück - 3. Otmar Striedinger (AUT) +0,44 - 4. Kjetil Jansrud (NOR) 0,66 - 5. Dominik Schwaiger (GER) 0,76 - 6. Johan Clarey (FRA) 0,78 - 7. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,84 - 8. Beat Feuz (SUI) 0,85 - 9. Thomas Dressen (GER) 0,88 - 10. Patrick Küng (SUI) 0,91 - 11. Johannes Kröll (AUT) 0,97. Weiter: 14. Christian Walder 1,09 - 19. Romed Baumann 1,20 - 25. Daniel Hemetsberger 1,55 - 29. Daniel Danklmaier 1,63 - 32. Hannes Reichelt 1,71 - 34. Christoph Krenn 1,72 - 37. Christopher Neumayer 1,83 - 43. Max Franz 2,17 - 56. Vincent Kriechmayr 2,60. Gestürzt: Manuel Osborne-Paradis (CAN)

Für Donnerstag ist das zweite Training geplant, die Piste ist angesichts des wenigen Schnees aber nahezu perfekt und auch mit etwas Wasser präpariert worden. Am Freitag steht im letzten Trainingslauf die ÖSV-interne Qualifikation an. Am Samstag (20.15 Uhr MEZ) steigt wie immer die Abfahrt, Sonntag (20.00, jeweils live ORF eins) der Super-G.