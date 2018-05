Facebook

Lindsey Vonn schwamm mit Haien - für die gute Sache © APA/AFP/ANGELA WEISS

Sie ist auf dem besten Weg, den Rekord von Ingemar Stenmark zu brechen: Lindsey Vonn fehlen nur noch vier Siege auf die 86 des Schweden. Aber auch abseits des Schnees wird der US-Amerikanerin selten fad. Entweder sie widmet sich ihrer Fitness, ist auf vielen Galas in den USA zu Gast - oder sie geht ins Wasser.

In diesem Fall ging Vonn schon vor einiger Zeit ins Wasser, zu einem "Arbeitsausflug" auf die Bahamas. Was die Arbeit war, offenbarte sie jetzt: Vonn wird in einer beliebten US-TV-Serie über Haie dabei sein. "Shwarkworld" nennt sich diese Doku-Serie auf "Discovery". Die Sendergruppe ist ja auch Eigentümer von Eurosport und überträgt die Skirennen in den USA. Insofern ist die Verbindung von Vonn zum Sender logisch. Jetzt postete sie ein Foto, auf dem sie beim Tauchen und Riffhaien zu sehen ist - am 22. Juli wird dann auch die Folge mit Vonn ausgestrahlt.