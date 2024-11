Bei ihrer Weltcup-Premiere in Gurgl wollen sich Österreichs Slalom-Frauen auch kollektiv von einer besseren Seite präsentieren. Zwar zeigte Katharina Liensberger mit Platz zwei hinter Mikaela Shiffrin in Levi bereits mächtig auf, für den Rest des ÖSV-Teams war der Slalom-Auftakt hingegen ein „Griff ins Klo“, wie es Katharina Truppe unverblümt formulierte. Platz am Stockerl für rot-weiß-rote Beteiligung sollte heute (10.30, 13.30 Uhr/ORF 1) jedenfalls sein.

Angesichts einer rekonvaleszenten Petra Vlhova (SVK) und einer Wendy Holdener (SUI) am Beginn ihrer Comebacksaison scheinen die begehrtesten Plätze nicht alle im Vorhinein besetzt. Liensberger untermauerte, dass sie an guten Tagen den Vergleich mit Lena Dürr (GER), Anna Swenn-Larsson (SWE) und Zrinka Ljutic (CRO) nicht scheuen muss.