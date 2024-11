Die aktuelle Weltcup-Saison ist bereits vor der zweiten Station in Levi um eine weitere interessante Episode reicher. Nach der offiziellen Comeback-Verkündung von US-Skistar Lindsey Vonn Mitte der Woche könnte nun eine der erfolgreichsten Österreicherinnen ihr Comeback feiern.

In einem Video auf Instagram schrieb Marlies Raich: „Ein neues Kapitel öffnet sich und meine Vorfreude ist groß.“ Im Beitrag ist Raich auf Ski zu sehen. Das heizt natürlich die Gerüchte über ein mögliches Comeback an. Vor zehn Jahren beendete die Frau von Benjamin Raich offiziell ihre Karriere. Insgesamt gewann die 43-Jährige fünf Einzelmedaillen bei Ski-Weltmeisterschaften, eine davon in Gold (2011, Slalom).

Bei Olympischen Winterspielen sammelte sie drei Silbermedaillen und eine Bronzene. Im Weltcup zählt sie mit ihren 37 Weltcup-Siegen zu den erfolgreichsten Läuferinnen aller Zeiten. Vier Mal sicherte sie sich die kleine Kristallkugel für den Slalom-Weltcup. Kurios: Vor dem Saisonauftakt wurde US-Skistar Mikaela Shiffrin gefragt, wen sie sich zurück im Weltcup wünschen würde. Ihre Antwort: Marlies Raich.