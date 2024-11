Es ist fix: Nach seinem Comeback in Sölden geht Marcel Hirscher auch am Sonntag (10/13 Uhr, ORF 1 live) beim Slalom in Levi an den Start. Das verkündete der 35-Jährige, der im hohen finnischen Norden bereits dreimal gewonnen hat, am Mittwoch. Am Freitag wird Hirscher, der nun für die Niederlande fährt, nach Lappland reisen und am Samstag dort auf Schnee trainieren.

2018 feierte Hirscher in Levi seinen bisher letzten Sieg – 0,09 Sekunden vor seinem heutigen Van-Deer-Kollegen Henrik Kristoffersen. „Ich wusste damals nicht, dass das mein letztes Rennen für sechs Jahre sein wird. Jetzt ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit mein letztes Rennen hier. Levi ist nicht auf meiner Urlaubsliste für die nächsten Jahre, da will ich jede Impression aufsaugen“, sagt Hirscher.

Marcel Hirscher „nicht mehr derselbe Athlet“ wie früher

„Seine“ drei Rentiere „Ferdl“, „Leo“ und „Mr. Snow“, die er durch seine drei Rennsiege taufen durfte, will Hirscher auch in ihrem Zuhause besuchen, wenn es die Zeit erlaubt. „Levi ist wie Sölden ein Gradmesser dafür, wo ich nach der extrem langen Abwesenheit sportlich stehe“, meint Hirscher, der auch sagt: „Es reist nicht mehr derselbe Athlet nach Levi wie in der Vergangenheit“.

Auf die Slalompiste „Levi Black“ in Levi, das heuer sein 20-jähriges Jubiläum als Weltcup-Ort feiert, hat sich Hirscher unter anderem auf der Reiteralm vorbereitet – auf „Schnee von gestern“. „Meine Partner auf der Reiteralm haben es geschafft, 70 Prozent des Schnees des letzten Winters, der ohnehin geschmolzen wäre, zu konservieren und für uns wieder aufzubereiten“, sagt Hirscher, der überzeugt ist: „Das ist mehr als nur Schnee: Es ist ein Blick in die Zukunft unseres Sports. Snow Farming und Upcycling haben unglaubliche Fortschritte gemacht.“