Der norwegische Skistar Aleksander Aamodt Kilde verpasst wegen einer neuerlichen Operation an seiner stark lädierten Schulter die gesamte Weltcupsaison 2024/25. Das verkündete der Speedspezialist am Mittwoch auf Instagram. Der Gesamtweltcupsieger von 2020 hatte sich im Jänner bei einem Sturz in Wengen schwere Verletzungen zugezogen, jene an der Schulter erweist sich nicht zuletzt wegen einer schweren Infektion im Sommer als besonders langwierig.

Wie der zeitweise in Innsbruck lebende Sieger von 21 Weltcuprennen nun bekanntgab, müsse er sich demnächst einem weiteren Eingriff an der Schulter unterziehen. Danach folge eine mehrmonatige Rehabilitation, während der er das Gelenk nicht schwer belasten dürfe und dementsprechend im kommenden Winter auch keine Rennen bestreiten könne. Sein Karriereende schloss der 32-jährige Partner von Mikaela Shiffrin aber aus und kündigte an, weiter an seinem Comeback arbeiten zu wollen.