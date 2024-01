Live. Im RTL schaffte es keine einzige Österreicherin in die Punkteränge. Können sich Katharina Liensberger & Co. heute (9.30 Uhr/ORF 1 live) besser verkaufen? Hier verpassen Sie nichts!

Slalom in Jasna

Österreichs Skirennläuferinnen erlebten am Samstag beim RTL in Jasna ein Fiasko. Erstmals seit dem 13. März 1985 in Lake Placid schaffte es keine ÖSV-Läuferin ins Klassement eines Weltcup-Riesentorlaufs. Eine Verletzung von Petra Vlhova trübte das slowakische Skifest auch für Heimfans.

Wie ergeht es den ÖSV-Läuferinnen heute? Hier verpassen Sie nichts: