Für Maria Therese Tviberg hat das Jahr 2023 richtig gut begonnen. Bei der WM in Courchevel/Meribel jubelte die 29-jährige Norwegerin über die Goldmedaille im Parallel-Bewerb sowie über Silber im Teambewerb. Doch leider endet das Jahr für sie alles andere als gut. Bekanntlich verletzte sich Tviberg während des Riesentorlaufs in Killington schwer, jetzt gab sie via sozialer Medien die genaue Diagnose bekannt: „Ich habe zwei Brüche, einen im Knie und einen im Schienbein, dazu zwei größere Knochenprellungen“, schreibt die Skifahrerin aus Bergen, die bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking mit dem Team die Bronzemedaille geholt hatte.

Und weiter: „Es haben mich so viele nach meinem Zustand gefragt und ich bin so dankbar für so viele liebe Menschen um mich herum. Dieses Mal brauchte ich einfach ein bisschen Zeit für mich und um zu verstehen, wie das nächste halbe Jahr aussehen wird. Aber jetzt bin ich bereit, die Verletzung ist nichts, was ich nicht schon einmal durchgemacht habe. Was auch bedeutet, dass ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, dass es etwas Willenskraft, Schmerz und Tränen kosten wird.“

Tviberg, für die die Saison also bereits nach vier Rennen beendet ist, muntert ihre Fans zum Abschluss aber etwas auf: „Ich bin zu Hause in sehr guten Händen. Danke für eure Unterstützung.“