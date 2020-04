Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Screenshot © INSTAGRAM

In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Diesen Vorsatz haben sich nun die Brüder Matthias (21) und Dominik (23) Schubert zu Herzen genommen und in ihrem Garten in Eugendorf ein Biathlon-Rennen nachgestellt. Genauer gesagt das Staffel-Rennen bei der WM 2017 in Hochfilzen, wo Österreich Bronze holte.

Im Video imitieren die beiden Salzburger den Saalfeldener Simon Eder und den Tiroler Schlussläufer Dominik Landertinger. Dazu hört man im Hintergrund die Originalkommentare von ORF-Sportkommentator Didi Wolff. Das Video ist so gelungen, dass es die Topsportler sowie der ORF-Mann sogar likten bzw. teilten.

"Dass die Sportler die Aktion lustig finden, ist wirklich geil, damit haben wir nicht gerechnet", sagt Dominik. Und Matthias: "In dieser schwierigen Zeit wollten wir die Menschen auch mal zum Lachen bringen."